العوكلي: عشماوي أثبت أن الجيش يُحارب الإرهاب

قال المهتم بالشأن العام الدكتور باهر العوكلي، إن عملية القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي تعد من أكبر العلميات التي طالت قيادات تعد حجر الزاوية في التنظيمات الإرهابية المتواجدة في ليبيا ودول أخرى.

وأضاف العوكلي، خلال لقاء مع برنامج “Live” على قناة “218 نيوز”، الخميس، أن عملية القبض على عشماوي تعد دليلا قاطعا على أن الجيش يحارب مجموعات إرهابية في درنة وليس مجموعة من المدنيين، مبديا تخوفه من أن يتم إرسال المجموعات الإرهابية التي بقيت محاصرة في إدلب السورية إلى ليبيا.

وأعلن المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الوطني، الاثنين الماضي، تنفيذ عملية عسكرية في مدينة درنة أطاحت من خلالها بالإرهابي عشماوي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية