خبير بالإرهاب يكشف كيف وصل عشماوي لليبيا

وصف الخبير في مقاومة الإرهاب الدولي العقيد حاتم صابر، الإرهابي المصري هشام عشماوي الذي ألقى الجيش الوطني القبض عليه في مدينة درنة، الاثنين الماضي، بأنه أهم إرهابي حتى الآن على الساحة الإقليمية سواء في ليبيا أو بمصر .

وقال صابر، خلال لقاء مع برنامج “Live” على قناة “218 نيوز”، الخميس، إن عشماوي يعد من أبرز القيادات الإرهابية التي فرت من مصر، إذ قامت السلطات التركية بتسهيل دخوله إلى سوريا وتلقى تدريبا على العمليات الارهابية بخلاف خبرته العسكرية، ومن ثم عاد إلى مصر عن طريق غزة وقام بتنفيذ 17 عملية إرهابية في مصر وأصيب في اكثر من عملية.

وتابع أن عشماوي نقل إلى ليبيا ليكون الناطق باسم تنظيم القاعدة، ليعلن بعد ذلك مبايعته لتنظيم داعش بعد خلاف فكري بينه وبين القاعدة.

وعن مطالبة السلطات المصرية ليبيا بتسليم عشماوي، أوضح العقيد حاتم صابر أن السلطات الليبية لن تقوم بتسليمه إلا بعد عملية تحقيق شامل معه بحكم المعلومات التي يمتلكها عن التنظيمات الإرهابية وأماكن تواجد الخلايا النائمة سواء كانت في ليبيا أو مصر.

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