المتوسط:

اجتمع رئيس قسم الحراسات والاهداف الحيوية بمديرية أمن المرج المقدم صالح إسماعيل بالضباط وضباط الصف المكلفين بالأهداف والمواقع الحيوية داخل القسم.

وناقش الاجتماع توزيع المهام وفق الخطة الموضوعة لتأمين المؤسسات التعليمية للعام الدراسي الجديد.

وشدد رئيس القسم المقدم صالح أسماعيل على أهمية التقيد بالضبط والربط والالتزام بمواعيد العمل، وحسن التعامل مع المواطنين، وارتداء القيافة العسكرية الكاملة، والإبلاغ عن أي طارئ في توقيت حدوثه.

The post مديرية أمن المرج تبحث تأمين المؤسسات التعليمية للعام الدراسي الجديد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية