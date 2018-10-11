الطلحي: زغبية سيدلي بمعلومات حول المقاتلة

قال عضو المركز الليبي للدراسات الأمنية عادل الطلحي، إن عملية القبض على الإرهابي هشام عشماوي ستسهل على الجهات الأمنية معرفة أماكن الخلايا الإرهابية وقياداتها الموجودة في ليبيا بعد التحقيق معه.

وأضاف الطلحي، في لقاء مع برنامج “Live” على قناة “218 نيوز”، الخميس، أن الإرهابي في تنظيم القاعدة مرعي زغبية الذي تم القبض عليه أيضا في درنة لا يقل أهمية عن عشماوي وأنه سيدلي بمعلومات للجيش بحكم ارتباطه بالجماعة الليبية المقاتلة.

وكان المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الوطني، أعلن الاثنين الماضي، تنفيذ عملية عسكرية في مدينة درنة أطاحت من خلالها بالإرهابي عشماوي وزغبية.

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