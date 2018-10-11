تاورغاء تترقب عود الكهرباء

قال مدير دائرة توزيع تاورغاء محمد زوبي، الخميس، إن العمل يجري لإعادة التيار الكهربائي إلى مدينة تاورغاء.

وأضاف زوبي، في تصريح نقلته ‎دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، أن العمل في المرحلة الأولى لإعادة الكهربائي لتاورغاء مستمر، لافتا إلى أن هذه المرحلة شملت تركيب محولات ومد أسلاك للمواقع المستهدفة.

وأشار زوبي إلى أنه من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، دعا خلال لقاء جمع السراج، برئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك، السبت الماضي، إلى توفير كافة الخدمات لمدينة تاورغاء.

ووجه السراج الوزارات الخدمية لاتخاذ مقار مؤقتة لمتابعة العمل من المدينة، بينما لفت الشكشاك إلى عودة خطوط إمدادات الكهرباء وحصر الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة والعامة.

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