أجرى مدير أمن شحات سلسلة اختبارات ترقية لمنتسبي وزارة الداخلية في بلدية شحات، اليوم الخميس، تميهدا لترقيتهم.

وقالت مديرية أمن الشحات إنه تقدم للامتحانات حتى 120 عضوًا من الضباط، و360 من ضباط الصف.

