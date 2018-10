المتوسط:

اختتمت في تونس، اليوم الخميس، ورشة عمل حولٓ ” كيفية التعامل مع الأطفال في المساحات الآمنة” بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، بمشـاركة ثلاث متطوعين من فـرع بنغازي .

وخضعت الورشة لإشراف قسم الدعم النفسي بالأمانة العامة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر والاتحاد الأوروبي

وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع الحماية الـذي يشرف عليه جمعية الهلال الأحمر الليبي .

