كشف مصدر مسؤول في تصريح لصحيفة المتوسط عن توافق أغلبية اعضاء مجلس النواب على ترشيح النائب ” سعد عبد القادر البدري ” لمنصب رئيس حكومة (الوحدة الوطنية) مع اعضاء مجلس الدولة، في إطار مشروع توافقي ينبثق عن المشاورات الاخيرة التي تجري بين مجلسي النواب والدولة.

