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تيجي تتخلص من مخلفات الحروب

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام فريق جمعية التواصل لنزع الألغام وبالتعاون مع كتيبة 53 مشاة تيجي، بتجميع مخلفات الحرب وتفجيرها كي لا توقع إصابات بين المدنيين.

وشملت هذه العملية مناطق شاسعة من ضواحي تيجي وبدر إلى معسكر تيجي وضواحيه، حيث تم تجميع العشرات من القذائف بمختلف أنواعها وتفجيرها بعيداً عن المواطنين والبيوت، قبل أن تتسبب في كوارث كبيرة.

واستمر العمل بالبحث عن القذائف يوما كاملا، أمس، حيث قام أعضاء الكتيبة بتجهيز سيارة إسعاف تحسبا لحدوث أي طارئ، وبعد ذلك تم نقل مخلفات الحرب والألغام إلى صحراء تبعد مسافة بعيدة عن تيجي وبدر وقاموا بتفجيرها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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