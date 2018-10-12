تيجي تتخلص من مخلفات الحروب

قام فريق جمعية التواصل لنزع الألغام وبالتعاون مع كتيبة 53 مشاة تيجي، بتجميع مخلفات الحرب وتفجيرها كي لا توقع إصابات بين المدنيين.

وشملت هذه العملية مناطق شاسعة من ضواحي تيجي وبدر إلى معسكر تيجي وضواحيه، حيث تم تجميع العشرات من القذائف بمختلف أنواعها وتفجيرها بعيداً عن المواطنين والبيوت، قبل أن تتسبب في كوارث كبيرة.

واستمر العمل بالبحث عن القذائف يوما كاملا، أمس، حيث قام أعضاء الكتيبة بتجهيز سيارة إسعاف تحسبا لحدوث أي طارئ، وبعد ذلك تم نقل مخلفات الحرب والألغام إلى صحراء تبعد مسافة بعيدة عن تيجي وبدر وقاموا بتفجيرها.

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