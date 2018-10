«عميد جالو» يناقش أزمة انتشار المخدرات مع مدير مكافحة المؤثرات العقلية

المتوسط:

استقبل العقيد السملالي خالد خليفة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أمس الخميس، عميد بلدية جالو؛ شعيب أحميدة الأمين، بمقر الإدارة العامة الرئيسي بمدينة البيضاء.

وأوضح الحساب الرسمي لبلدية جالو، عبر فيس بوك، أنه خلال اللقاء تم طرح المشاكل التى تواجهها إدارة الفرع في المنطقة.

وعرض عميد بلدية جالو أهم المشاكل والصعوبات التي يواجهها المواطن جراء انتشار المخدرات في المنطقة والتهريب في عموم منطقة الجنوب الشرقي.

وطالب «خليفة»، تقديم الدعم المطلوب من أجل محاربة هذه الآفة الخطيرة، كما قدم تقرير يوضح عمل الإدارة في الفترة السابقة وعدد القضايا المسجلة في المنطقة الشرقية وأنهم على استعداد لتقديم الدعم المطلوب للفرع في المنطقة.

