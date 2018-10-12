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وكيل الشؤون الاجتماعية في سرت

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفاق محسن أبو سنينة بزيارة إلى مقر الشؤون الاجتماعية في مدينة سرت للوقوف على ما تعرض له من أضرار جراء الحرب على الإرهاب

الوكيل الذي حضر مع مرافقيه استمع إلى إحاطة من رئيسة الفرع “سمية امطير” عن الفرع وكادره الإداري والإحصائيات والدراسات والخدمات التي يقدمها في نطاقه والنواقص التي يحتاجها

كما قام بجولة للاطلاع على ما يحتاجه المبنى من انتباه خاص، ويأمل العاملون هناك أن تساهم هذه الزيارة في سرعة تنفيذ إجراءات إعادة الإعمار لكل المؤسسات في المدينة، وحتى تعود سرت إلى سابق عهدها

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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