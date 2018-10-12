وكيل الشؤون الاجتماعية في سرت

قام وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفاق محسن أبو سنينة بزيارة إلى مقر الشؤون الاجتماعية في مدينة سرت للوقوف على ما تعرض له من أضرار جراء الحرب على الإرهاب

الوكيل الذي حضر مع مرافقيه استمع إلى إحاطة من رئيسة الفرع “سمية امطير” عن الفرع وكادره الإداري والإحصائيات والدراسات والخدمات التي يقدمها في نطاقه والنواقص التي يحتاجها

كما قام بجولة للاطلاع على ما يحتاجه المبنى من انتباه خاص، ويأمل العاملون هناك أن تساهم هذه الزيارة في سرعة تنفيذ إجراءات إعادة الإعمار لكل المؤسسات في المدينة، وحتى تعود سرت إلى سابق عهدها

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