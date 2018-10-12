إفراج “مؤقت” عن سجين

أصدر وزير العدل في حكومة الوفاق “محمد عبد الواحد” قرارا بشأن الإفراج الصحي عن النزيل في مؤسسة الإصلاح والتأهيل “المهدي العربي عمارة” بناءً على رأي اللجنة الطبية بضرورة خضوعه لعناية طبية أفضل

القرار رقم (654) لسنة 2018 جاء استجابة لاعتبارات الرأفة والرحمة الإنسانية وحق الإنسان في تلقي العلاج الكامل حفاظا على حياته، لكن من دون أن يعتبر الإفراج إنهاءً للمتابعة القضائية للمعني أو فصل في التهم المنسوبة إليه

وإنما هي خطوة ضمن إطار ممارسة وزارة العدل لاختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وأن الإفراج يأتي بسبب ظروف صحية قاهرة للنزيل

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