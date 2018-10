بشير القنطري يتسلم مهام الهيئة العامة للشباب والرياضية

المتوسط:

تسلم رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، بشير القنطري، مهام رئاسة الهيئة أمس الخميس، من رئيس الهيئة السابق، زياد قريرة.

وأوضح الحساب الرسمي لإدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، عبر فيس بوك، أن «القنطري» تسلم مهام عمله بناء على قرار المجلس الرئاسي رقم (1372) لسنة 2018.

تمت مراسم التسليم والاستلام تم في ديوان رئاسة الوزراء بحضور اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي برئاسة حسام تنتوش، وعضوية أبوبكر القاضي، نوري الزارت.

