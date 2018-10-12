المتوسط:

اعتمد وزير تعليم حكومة الوفاق الوطني، عثمان عبد الجليل، أمس الخميس، نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي والتعليم الفني والتقني المتوسط، بقاعة الاجتماعات بالمركز الوطني للامتحانات.وأوضح الحساب الرسمي لوزارة التعليم عبر فيس بوك، أن الوزير اعتمد النتائج بحضور وكيل وزارة التعليم، عادل جمعة، ومدير المركز الوطني للامتحانات، جمال الفردع، وعدد من مدراء الإدارات والمراكز والمصالح ورؤساء الأقسام الإدارية بديوان الوزارة.

وعبر الوزير عن شكره وامتنانه لكافة العاملين بقطاع التعليم من معلمين ومفتشين تربويين واخصائيين اجتماعيين ومرشدين نفسيين وإداريين، لما قدموه طيلة العام الدراسي، كما ثمن دور كافة المشرفين والقائمين على إعداد وتنظيم الامتحانات وخص بالذكر اللجنة العليا للامتحانات ووزارتي الداخلية والحكم المحلي وكذلك المعلمين والمعلمات الذين قاموا بتصحيح الأسئلة المقالية.

وأكد «عبد الجليل» في مؤتمر صحفي؛ أنه بإمكان كافة الطلاب الراسبين دخول الامتحان التكميلي مع نهاية العام الدراسي الجاري 2019/2018، على أن يُمتحن الطالب في المواد الراسب فيها فقط، كما يمكنهم معادلة درجاتهم وتغيير مسارهم من الثانوية العامة إلى المعاهد الفنية المتوسطة، وذلك بحسب رغبة الطالب وإمكانية استمراه في التعليم الثانوي.

وقال مدير إدارة التعليم الفني المتوسط في كلمته؛ إن (4509) طالب وطالبة اجتازو الدور الثاني بنجاح من أصل (6025) طالب وطالبة، مشيرا إلى أن عدد الطلبة الراسبين (1516) طالب وطالبة، مؤكداً بأن نسبة النجاح بلغت (74.08%).

ومن جهته أوضح مدير مكتب التواصل والإعلام بالوزارة، رمضان الغضوي، بأنه بإمكان الطالب الحصول على النتيجة من خلال الرابط http://www.imtihanat.com فور تفعيله ووضعه على صفحة الوزارة الرسمية (وزارة التعليم الليبية) على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن طريق إدخال رقم الجلوس أو رقم القيد الخاص به في الخانة المخصصة لذلك.

يشار إلى نسبة النجاح في الشهادة الثانوية العامة للدور الثاني، بلغت 43.36%، فيما سجلت الشهادة الإعدادية أدنى مستوياتها منذ سبع سنوات، بنسبة 66.54%.

The post وزير تعليم الوفاق يعتمد نتائج امتحانات شهادات «الأساسي والثانوي والفني» appeared first on صحيفة المتوسط.

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