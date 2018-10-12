بلدية طبرق بين وعود الرئاسي والمؤقتة .. دون أي حلول

أخبار ليبيا 24 – خاص

بعد أقل من أسبوع، من تحذير وزارة الحكم المحلي التابعة للحكومة المؤقتة، جميع البلديات التابعة لها من التواصل أو الاتصال، أو العمل بأي قرارات، أو توجيهات غير صادرة عن الحكومة المؤقتة، أو وزارة الحكم المحلي المنبثقة عنها.

عرض المشاكل

التقي اليوم الخميس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج عميد بلدية طبرق الناجي مازق رمضان بمقر المجلس بمدينة طرابلس.

وقدم عميد بلدية طبرق خلال الاجتماع مساء الخميس توضيحاً عن سير الخدمات بالبلدية، كما عرض عدد من المشاكل والمختنقات التي تواجه المرافق الخدمية بالمدينة.

وأصدر السراج تعليماته بمعالجة ما تم عرضه من مختنقات، وتوفير المتطلبات الأساسية للمواطنيين، إضافة إلى تقديم الدعم للمركز الطبي وتزويدة بكافة احتياجاته من الأدوية.

ودعا الرئيس إلى التواصل المباشر بين بلدية طبرق، والوزارات المعنية بحكومة الوفاق الوطني عبر الآليات المعتمدة.

تحذير المؤقتة

وجاء تحذير وزرا ة الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة اتصال سالم بن تاهية برئيس مجلس النواب باعتباره مندوبا عن مفوضية الانتخابات، وذلك لغرض التنسيق ومعرفة الأوضاع والترتيبات المطلوبة لإجراء عملية الانتخابات بالمجالس البلدية بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت الوزارة أنه وبالاتصال بكافة القنوات المعنية بالحكومة الشرعية الحكومة المؤقتة؛ تبين بأن بن تاهية هو المندوب عن وزارة الحكم المحلي فيما يسمى بحكومة الوفاق الوطني، وهذا يعني وبوضوح محاولة لخرق ما أجمع عليه الرأي العام وأقرته الحكومة الشرعية من ناحية، وتعدٍّ صريح على الولاية القانونية، والسياسية للبلديات التابعة للحكومة الشرعية.

وبناءً على ماذكر ودرءً لأي خلل في بنية البلديات التابعة للحكومة الشرعية المؤقتة فإن وزارة الحكم المحلي تحذر جميع البلديات من التواصل أو الاتصال أو العمل بأي قرارات أو توجيهات غير صادرة عن الحكومة المؤقتة أو وزارة الحكم المحلي .

لقاء سابق

وهذه ليست المرة الأولى، التي يلتقي فيها ممثلين عن المجلس المحلي طبرق برئيس المجلس الرئاسي، ففي شهر أكتوبر من العام المنصرم قدم عميد بلدية طبرق حينها، نوري درمان، بطلب عاجل لصيانة محطات الصرف الصحي، ومعالجة مكبات القمامة لتفادي حدوث كارثة بيئية.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، بمقر المجلس في طرابلس، حيث أصدر السراج تعليمات للجهات المختصة بتخصيص المبالغ اللازمة لصيانة تلك المحطات، وحل مشكلة المكبات حسب تقديرات بلدية طبرق.

وأعرب درمان عن تقديره لتجاوب الرئاسي مع مشكلة محطة تحلية المياه، وتوقيع عقد بقيمة خمسمئة مليون دينار ليبي، لتنفيذ محطة طبرق الغازية لحل أزمة الكهرباء بالمنطقة.

وعود المؤقتة

وكان رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، قد زار بلدية طبرق في شهر أبريل الماضي ، وقال خلال الزيارة إن حكومته ستعالج مشكلة المياه في طبرق، وستسعى إلى حلحلة عدة مشاكل تعانيها المدينة.

وأضاف الثني، أن الحكومة المؤقتة ستعمل على إنشاء مدارس جديدة بالمناطق ذات الكثافة السكانية، مشيرا إلى أن المركز الطبي بطبرق أصبح واحدًا من المراكز التي توطن العلاج بالداخل.

تجدر الإشارة إلى أن بلدية طبرق لا توال تنتظر كل هذه الوعود التي أصبحت بعيدة المنال، رغم أنها حق شرعي للبلدية وسكانها .

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