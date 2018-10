البحث الجنائي ببلدية شحات يعلن دعمه لحق المزارعين في سماد اليوريا

المتوسط:

أعلن قسم البحث الجنائي ببلدية شحات، ورود عدة شكاوي من المزارعين بالبلدية ضد قطاع الزراعة بشأن عدم إعطائهم حصتهم السنوية من مادة السماد اليوريا، على الرغم من أن مزارعهم منتجة وبحاجة إلي هذه النوعية من السماد.

وأوضح الحساب الحساب الرسمي لبلدية شحات، عبر فيس بوك، أن أعضاء قسم البحث الجنائي قاموا بجمع كافة المستندات اللازمة بشأن تلك القضية وتم فتح محضر بالواقعة وإحالة أوراق القضية إلى النيابة للاختصاص.

وناشد القسم الجنائي، المزارعين أصحاب المزارع المتضررة ولديهم أي شكاوى بهذا الخصوص في حدود بلدية شحات التوجه إلى قسم البحث الجنائي شحات أو النيابة العامة للبلاغ والإفادة والمساعدة في استكمال التحقيقات.

يذكر أن مادة سماد اليوريا من أغلى أنواع السماد سعرًا، وتساعد في نجاح المحاصيل الزراعية.

