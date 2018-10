المتوسط:

قدم جهاز النهر الصناعي بمنطقة غريان، اعتذاره للمواطنين، بسبب عدم فتح الشبكة الداخلية، حسبما تم الإعلان سابقًا.

وأوضح الحساب الرسمي لجهاز النهر الصناعي، عبر فيس بوك، أنه كان من المتوقع أمس الخميس، فتح الشبكة الداخلية لمياه النهر الصناعي لمدينة غريان ومدن الجبل وبسبب فتح صمام مشروع بوشيبة من قبل عناصر مجهولة انخفض ضغط المياه توقف عن إثره الضخ إلى خزان أبوزيان.

وأوضح الجهاز أنه لم يتم التمكن من فتح الشبكة تزامناً مع توقف الضخ مع العلم أن منسوب الخزان 5م و35 سم وبهذا المنسوب ننتظر عودة ضخ المياه من جديد إلى خزان «أبوزيان /الرحيبات»، لفتح الشبكة الداخلية في أي لحظة.

The post النهر الصناعي بغريان يعتذر عن التأخر في فتح الشبكة الداخلية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية