المتوسط:

نظم المركز الصحي رأس زهر، أمس الخميس، برنامجاً توعوياً عن سرطان الثدي، ضمن برامج وأنشطة شهر التوعية بسرطان الثدي خلال أكتوبر الجاري.

وأوضح الحساب الرسمي لمكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية بنغازي، عبر فيس بوك، أن البرنامج استهدف عددا من العناصر الطبية والطبية المساعدة والمترددات على المركز.

وشارك في حضور البرنامج مدير وأعضاء مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية بنغازي، ومنسقي التثقيف الصحي بالمرافق الصحية.

وتم تنفيذ هذا البرنامج عن طريق منسقتي التثقيف الصحي بالمركزين الصحيين أبن زهر ورأس اعبيدة، حيث تحدثت منسق التثقيف الصحي بالمركز الصحي ابن زهر سميرة الشكري عن سرطان الثدي وأسبابه، وتحدثت منسق التثقيف الصحي بالمركز الصحي راس اعبيدة د.بشرى الكاسح عن طرق تشخيص سرطان الثدي وأهمية وطريقة الفحص الذاتي.

يشار إلى أن سرطان الثدي من أكثر السرطانات شيوعاً بين النساء فهو يحتل المرتبة الأولى بين السيدات على الصعيدين المحلي والعالمي.

كما أن الكشف المبكر عنه لا يزال يمثل حجر الزاوية في مكافحته. وتم تخصيص شهر أكتوبر كشهر للتوعية بسرطان الثدي بلدان العالم كافة، بهدف زيادة الاهتمام بهذا المرض والتوعية بخطورته والإبكار في الكشف عنه وعلاجه، فضلا عن تزويد المصابين به بالرعاية المخففة لوطأته.

The post تنظيم برنامج توعوي عن سرطان الثدي بمركز ابن زهر الصحي ببنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية