بلدية اجخـرة تشهد ختام دورة «توصيل المواطنين بصناع القرار»

المتوسط:

اختتمت أمس الخميس، دورة تدريبية بمقر بلدية اجخرة، بعنوان «توصيل المواطنين بصناع القرار من خلال وسائل الإعلام» والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح الحساب الرسمي لبلدية اجخرة، أن الدورة استهدفت حوالي 15 متدرباً من موظفي المكاتب الإعلامية بالقطاعات والإذاعة المحلية والناشطين المستقلين بأشراف نخبة من المدربين الوطنيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية.

وتعتبر هذه الدورة الرابعة ضمن مشروع التدريب التوعوي الذي تشرف عليه وتنفذه الجمعية الليبية للشباب والتنمية بالتعاون مع المجلس البلدي إجخرة.

وشهد ختام الدورة توزيع شهادات على المتدربين وتكريم بعض الجهات التي كان لها دور في انجاحها ، كما قدم المجلس البلدي اجخرة درع الوفاء إلى إدارة الجمعية الليبية للشباب والتنمية تقديرا لهم على مجهوداتهم.

