المتوسط:

أعلنت إدارة الخدمات الصحية بطرابلس، عقد الاجتماع التحضيري الأول للبرنامج التوعوي لصحة الفم والأسنان لطلبة المدارس بمدينة طرابلس وبرنامج تقديم الخدمات الصحية العلاجية فيما يتعلق بصحة الفم والأسنان لطلاب المدارس .

وأوضح الحساب الرسمي لإدارة الخدمات الصحية طرابلس، عبر فيس بوك، أن الاجتماع شارك فيه؛ وليد علي عياد ضو، منسق صحة الفم والأسنان بمكتب الرعاية الصحية طرابلس، صفية عبد المجيد قشوطه، رئيس قسم برامج الحماية لصحة الفم والأسنان بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، فوزية الترهوني رئيس قسم الصحة المدرسية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

كما شارك أيضًا؛ الصادق البهيليل مدير قسم الصحة المدرسية بمكتب الرعاية الصحية طرابلس والمدير التنفيذي للتطعيمات، وأكرم الشريف رئيس قسم التقييم والمتابعة بمكتب الرعاية الصحية طرابلس، ومحمد عبد السلام، رئيس قسم الأمراض السارية بمكتب الرعاية الصحية طرابلس.

وناقش المجتمعون الطرق العلمية المتطورة والحديثة في صحة الفم والأسنان لتطبيقها في البرنامج المعد للمستهدفين من طلبة المدارس، وقد تم الاتفاق على إنشاء منظومة متكاملة فيما يخص صح الفم والأسنان للفئة المستهدفة، ويتخلل البرنامج إجراء برامج تدريبية لاطباء الاسنان بالمرافق الصحية.

هذا وقد تم تحديد موعد لاحق خلال الاسبوع القادم للوقوف على جميع ما اتفق عليه ووضعه موضع التنفيذ.

The post انعقاد أول اجتماعات برنامج التوعية بصحة الفم والأسنان بطرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية