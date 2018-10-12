ليبيا تُعيد ماتيو مازارينو وأفروديت بيساكا إلى إيطاليا 

كشف رئيس وزراء إيطاليا “جوزيبي كونتي” عن قيام السلطات في ليبيا بالإفراج عن زورقين إيطاليين للصيد، مع طاقمهما المؤلف من 13 بحارا.

كونتي أشار في تصريحات صحفية، على هامش زيارَتِه إريتريا، إلى تلقّيه نبأ الإفراج عن الزورقين “ماتيو مازارينو” و”أفروديت بيساكا” اللذين يتبعان بلدة “ماتزارا ديل فاللو” بإقليم صقلية، بعد أن تمَّ اقتيادهما قبل يومين إلى ميناء رأس لانوف شرقي ليبيا، واحتجازهما فيه.

وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية القولَ إنَّ مواطني بلاده المحتجزين، لم يُتركوا، وتمَّ السعيُ باستمرارٍ للإفراج ِعنهم، وهو ما تم فعلا، وبات بإمكانِهم العودة إلى ديارِهم.

وفيما اِتَّهمت الحكومةِ المؤقتة، الزورقين بالصيد في المياه الإقليمية الليبية، أكَّد رئيسُ بلديةِ ماتزارا ديل فاللو “نيكولا كريستالدي” في تصريح صحفي، أنَّ عمليّةَ الاحتجازِ تمّت في منطقة عدَّتها ليبيا جزءاً من مياهها الإقليمية، دونَ أخذِ الإذنِ من السلطاتِ الدوليّة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية