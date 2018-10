المتوسط:

قامت القوات البحرية الليبية، باحتجاز مركبين إيطاليين كانا ينفذان عمليات صيد في المياه الإقليمية الليبية بصفة غير قانونية.

وأفاد العقيد علي الكاسح، آمر الزورق الحربي، بأنَّ زورقه ضبط المركبين الإيطاليين وهما يقومان بالصيد في المياه الدولية والاقتصادية الليبية، موضحًا أنه جرى سحب المركبين إلى ميناء تابع للنقطة البحرية سوسة.

ولفت الكاسح، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف وجود مراكب صيد إيطالية، وكاد الأمر أن يتحول إلى مواجهة حين تم اكتشاف عدة مراكب تقوم بالصيد بحماية قطعة بحرية إيطالية، وجرى مخاطبتهم آنذاك بضرورة الخروج من المياه الإقليمية الليبية.

The post «البحرية الليبية» تحتجز مركبي صيد إيطاليين داخل مياهها الإقليمية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية