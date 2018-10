المتوسط:

زار القنصل العام التركي قوركان قور ميليتشيلار الذي استلم مهامه مؤخراً، المجلس البلدي صبراتة والتقي عميد البلدية، وبعض أعضاء وموظفي المجلس البلدي، في زيارةٍ تعارفية.

وفي نهاية اللقاء قدم القنصل هدية تذكارية للبلدية، استلمها عميد البلدية.

