رئيس ديوان البرلمان يتابع سير العمل بإدارات مجلس النواب

أجرى رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل اجتماعاً موسعاً مع مدراء الإدارت والمكاتب بديوان مجلس النواب.

وأوضح موقع مجلس النواب الرسمي، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد أمس الخميس، حيث شمل اللقاء الإطلاع على سير العمل بكافة الإدارات والمكاتب بديوان مجلس النواب.

من جهته، أكد رئيس ديوان مجلس النواب على الإلتزام التام بنظم العمل واللوائح والقوانين المعمول بها بديوان مجلس النواب، حاثاً على تطوير العمل وبرامج التدريب ورفع كفاءة الموظفين الذي سنعكس ايجاباً على تطوير العمل والدفع به قدماً للافضل في كافة جوانبه الإدارية والفنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا