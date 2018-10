لجنة من «صحة الوفاق» تكشف انعدام الخدمات الصحية في الكفرة

المتوسط:

كشف رئيس اللجنة المكلفة من وزارة صحة الوفاق، بزيارة بلدية الكفرة ومنطقة الشورى الإدارية محمد العزومي؛ عن انعدام الخدمات الصحية في المرافق الصحية الواقعة في نطاق البلدية والمدينة؛ نتيجة لتضرر بعض المباني من المعارك التي شهدتها على مدى السنوات الماضية.

وأكد “العزومي” على “عجز” المرافق عن تقديم خدمات صحية مهمة كالنساء والولادة والكلى والأسنان والطوارئ والإسعاف؛ نظراً لـ “تهالك” المباني وحاجة بعض الأقسام فيها إلى عمليات صيانة “جذرية” وشاملة؛ إلى جانب نقص التجهيزات والأمصال والمعدات والأدوية.

