الخيالي : نطالب بتفعيل دور الجيش والشرطة للقضاء على الجريمة وفرض الأمن في مدينة سبها

ليبيا – اعتبر عميد بلادية سبها حامد الخيالي أن تردي الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية وخدمات البنية التحتية في سبها راجع للمركزية ولتبعية هذه الخدمات للحكومة والوزارات في طرابلس فقط وبأن الصلاحيات لم تعطى للبلديات في الجنوب حسب قوله.

الخيالي دعا في تصريح لقناة ليبيا بانوراما تابعته المرصد مدير إدارة الصرف الصحي إلى الرد على الاستفسارات حول مشاكل المياه والصرف الصحي بسبها، كاشفاً على وجود تعاون في هذا الملف من بعض الوزارات التي وفرت مؤخراً مضختي مياه من شركة المياه والصرف الصحي.

وبخصوص تواصله مع الحكومات في الشرق والغرب أكد عميد بلدي سبها بأنهم قطاع خدمي ويجب التعامل معه بمنأى عن التجاذبات السياسية ، مضيفاً بأن المواطن في سبها يئن من كثرة المشاكل ، مطالباً الجهات الرسمية بحق سكان البلدية في أموال الليبيين على حد تعبيره.

وأكد الخيالي على أنهم يواجهون مشكلة عجزوا عن حلها والتي تتمثل في سرقة وتخريب مضخات الصرف الصحي بعد تركيبها بأيام ، مرجعاً هذه التصرفات إلى مشكلة عدم الوعي وتقدير حجم مسألة تعطيل منظومة الصرف الصحي على المدينة .

وفيما يتعلق ببدء العام الدراسي أكد استعدادهم كبلدية لذلك بعد صيانة عدد من المدارس وتوفير متطلبات الطلاب المدرسية ، مطالباً بتفعيل دور الجيش والشرطة للقضاء على الجرائم وفرض الأمن

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