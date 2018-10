المتوسط:

قامت المنظمة الدولية للهجرة، بتوزيع مساعدات على المهاجرين من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع طرابلس طريق السكة.

وأشار رئيس قسم الإعلام بالجهاز، حسني أبو عيانة، إلى المساعدات التي تم توزيعها بالتنسيق مع وحدة الإيواء بفرع طرابلس، وفريق العمل التابع للمنظمة الدولية للهجرة، شملت مواد عينية غير غذائية تشمل مواد تنظيف، ومراتب للنوم.

The post «الدولية للهجرة» توزع مساعدات على نزلاء وحدة «إيواء طرابس» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية