لدواعي صحية.. عدل الوفاق تفرج على اللواء المهدي العربي بعد سنوات من السجن فى الزاوية

ليبيا – أصدر وزير عدل الوفاق محمد عبد الواحد أمس الخميس قراراً يقضي بالإفراج الصحي على العسكري البارز بمدينة الزاوية و أحد أعضاء تشكيل ”الضباط الوحدويين الأحرار ” اللواء المهدي العربي عبد الحفيظ عمارة بناءً على الرأي الذي انتهت إليه اللجنة الطبية المختصة بشأن ضرورة خضوع المعني لمتابعة صحية خارج مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

المكتب الإعلامي لوزارة عدل الوفاق يذكر أن قرار الوزير رقم 654 لعام 2018 يأتي إستجابة لإعتبارات الرأفة والرحمة الإنسانية التي تشكل جوهر مبادئ حقوق الإنسان دون أن يعد ذلك بأي وجه من الوجوه انهاءً للمتابعة القضائية للمعني أو فصل في التهم المنسوبة إليه.

وأوضح المكتب أن قرار الوزير يأتي ضمن إطار ممارسة وزارة العدل لاختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم5 لعام 2005 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

يشار الى أن العربي كان قد ألقي القبض عليه على يد مجموعة من مدينة الزاوية رفقة العميد عمر القانقا فى سبتمبر 2011 وقد قضى معظم فترة سجنه بيني سجني جودائم والسلعة شرقي المدينة .

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