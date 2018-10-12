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الملتقى التعريفي الأول لطلبة كلية الإعلام في جامعة بنغازي

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24- خاص

أقيمت في مدرج 7 أبريل في كلية الآداب جامعة بنغازي الملتقى التعريفي الأول لكلية الإعلام للطلبة الجدد بتنظيم من اتحاد طلبة الكلية و تحت إشراف عدد من أعضاء هيأة التدريس.

ويهدف الملتقى إلى التعريف بالحياة الجامعية ومتطلباتها والأقسام داخل الكلية وبيان القوانين والتعليمات واللوائح الخاصة بها للطلبة ، و إعطاء الفرصة لبعض الطلبة المتخرجين للتكلم عن الرحلة الدراسية داخل كلية الإعلام و سوق العمل بعد التخرج.

وزيادة على ذلك حضور المعد النفسي علي بوصلاح لتحفيز الطلبة و معرفة ما تتميز به المرحلة الجامعية من فتح أبواب المعارف للطالب الذي عليه دخولها و الاجتهاد فيها.

وقال مسجل كلية الإعلام بجامعة بنغازي أسامة الفاخري لـ “أخبار ليبيا24″ تم خلال الملتقى التعريف بالكلية بشكل عام و إعطاء كلمة لكل رئيس قسم من الأقسام الأربعة ” العلاقات العامة . الصحافة . المسرح و السينما . الإذاعة و التليفزيون”.

وأضاف الفاخري أنه تم أيضًا توضيح التخصصات للطلبة و تزويدهم بالمعلومات، وتوضيح كل ما يتعلق بأمور التسجيل وتنزيل المواد وحثهم على ضرورة بذل المزيد من الجهد العلمي.

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