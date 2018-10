المتوسط:

أعلن الناطق باسم جهاز الشرطة القضائية العقيد أحمد بوكراع أمس الخميس البدء في تفعيل مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة الرئيسي تنفيذاَ لقرار استقبال النزلاء بعد توقف عن العمل استمر 7سنوات.

وأشاد بوكراع بحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس وزراء الوفاق، بالجهود التي بذلها رئيس الجهاز العميد محمود أبوحميدة من أجل استئناف العمل في المؤسسة وتوفير كل احتياجاتها بعد دخولها عملية صيانة شاملة إلى جانب تكليف ضباط وموظفين على درجة عالية من الكفاءة والمهنية في التعامل مع النزلاء وفق المعايير الدولية لحقوق الانسان.

وكشف الناطق باسم جهاز الشرطة القضائية على افتتاح باب الزيارة القابلية بين النزلاء وذويهم في صالات خاصة، ودعا إلى المؤسسات الحقوقية لزيارة المؤسسة والوقوف على آلية العمل فيها باعتبار رعاية النزلاء مسؤولية تضامنية.

The post «الشرطة القضائية» يستأنف العمل في سجن الجديدة الرئيسي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية