ننشر صور المقابر الجماعية لقتلى داعش فى منطقة الظهير بسرت

ننشر صور تمكن فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر الليبي فرع سرت، من انتشال 40 جثة، وتسليمها للسلطات، بعد ورود بلاغ من السلطة المحلية عن وجود مقبرة في منطقة الظهيرة غرب مدينة سرت.

وكان ضابط فى قوات البنيان المرصوص كشف أن التحقيقات التي أجريت من مكتب النائب العام مع أسرى ينتمون لتنظيم داعش بينت أن هناك عدة مقابر لأعضاء داعش الذين قتلوا في الحرب ضد قوات البنيان المرصوص، بمنطقة الظهيرة فى مدينة سرت، كما توصلت التحقيقات إلى معلومات كثيرة والمقبرة تحتوي على عدة جنسيات عربية وأجنبية حيث سيتم أخذ عينات «الدي إن آي» الخاصة بهم والإعلان عن أسمائهم بعد ذلك من طرف مكتب النائب العام.

وكان رئيس مكتب التحقيقات «الصديق الصور» قد أصدر تعليماته للنيابة العامة في سرت وبالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي وغرفة البنيان المرصوص بفتح مقبرة لأعضاء داعش في منطقة الظهير بمدينة سرت والتي تبين وجود أكثر من 70 شخص فيها لتحليل الجثث ومعرفة هوياتهم، بعد أن شهدت المجينة حرباً طاحنة خاضها عناصر البنيان المرصوص ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي سيطر على المدينة فى وقت سابق، حيث دحرت القوة فلول التنظيم وفرضت الأمن والأمان على مدينة سرت كاملةً.

