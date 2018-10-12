عرس جماعي ومُساعدات مالية لشباب من غات

شهدت مدينة غات حدثاً مُميزاً حيث أُقيمت مراسم إشهار جماعي لعقود قران 26 شابا من المدينة.

الحدث هذا العام نظمته الهيئة العامة لصندوق الزكاة، بدعم مالي لكل عريس وصل لنحو 7000 آلاف دينار.

مراسم الإشهار والعرس الجماعي، أقيمت الخميس على مسرح منتزه تهالا بحضور واسع من ذوي العرسان والمدعوين وسط ابتسامات وفرح بالدخول إلى مرحلة جديدة من الحياة.

عرس جماعي وفرحة من العمر، للعديد من المقبلين على حياة مليئة بالمسؤولية، لتأتي هذه الأعراسُ وتشجع الشباب على الزواج، خاصة أن تكاليفهُ في هذه الأيام تتخطى مقدرة الشاب الليبي.

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