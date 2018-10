«التجارة والتنمية» يعلن موعد توزيع السيـولة النقـدية من «المركزي»

المتوسط:

أعلن مصرف التجارة والتنمية، توزيع السيولة النقـدية المُستلمة من مصـرف ليبـيا المركـزي على فروعـه ووكالاتـه بالمنطقة الشـرقـية.

وأوضح المصرف، عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أنه اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2018.10.14، سيتم صرف السيولة، مؤكدًا أنه تم تحديد سقف السحب بمبلغ (500) خمسمائة دينار ليبي.

وأكد المصرف أن آلية التوزيع ستكون على النحو التال: أولاً تخصيص يوم الأحد للنساء فقط ولا يتم صرف أي صك لا يخص صاحبة الحساب، ثانيًا تخصيص الأيام التي تلي يوم الأحـد للرجـال وحتى انتهاء السيـولة ولا يتم صرف أي صك إلا بعد التأكد من عدم سحب صاحب الحساب أي مبلغ من أي فرع آخر.

وتابع: تفتح أبواب فروعنا ووكالاتنا وتُقـفل في الموعد المُحدد لساعات الدوام الرسمـية”.

