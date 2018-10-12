إدارة مستشفي الجمهورية بنغازي توضح حقيقة السيدة “حياة”

بنغازي 12 أكتوبر 2018 (وال) – نفت إدارة مستشفي الجمهورية بنغازي ماتناقلته وسائل الإعلام وموقع التواصل الاجتماعي بشأن تبعية السيدة “حياة” للتمريض مستشفي الجمهورية بنغازي والتي تم القبض عليها من قبل رجال الأمن داخل مركز بنغازي الطبي لاختطاف طفل بقسم الوالدة بالمركز.

وأكدت إدارة مشفى الجمهورية أن السيدة لا تتبع من قريب ولا من بعيد كادر التمريض بالمستشفي، وأن ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن تبعية السيدة لمستشفى الجمهوريه ليس له أساس من الصحة.

وأوضحت إدارة مستشفى الجمهورية أن السيدة تتبع تشاركية خاصة لأعمال النظافة التابعة لمركز بنغازي الطبي . (وال – بنغازي) ر ع / ع ع

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