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السيسي : نريد الإرهابي «عشماوي» لمحاسباته

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

القاهرة 12 أكتوبر 2018 (وال) –  ناشد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القوات المسلحة العربية الليبية بتسليم الإرهابي المدعو “هشام عشماوي”، الذي اعتقله منذ أيام في مدينة درنة.

وأكد الرئيس السيسي، في تصريحات صحفية، اليوم ضرورة أن يخضع عشماوي للتحقيق من قبل السلطات الليبية متهم بالتورط في جرائم كثيرة، ولا بد من محاسبته.

وشغل عشماوي الذي يعدُّ من أخطرِ العناصر الإرهابية الموجودة في ليبيا موقع أمير تنظيمِ المرابطين التابعِ لتنظيمِ القاعدة في درنة التي وُجِدَ فيها منذ فرارِه من مصر قبل أربعة أعوام.

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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