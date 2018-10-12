الشروع في إجراءات فتح عدد من القبور لضحايا الإرهاب في مدينة درنة

درنة 12 أكتوبر 2018 (وال) – قام مدير عام مركز الخبرة القضائية والبحوث، الدكتور عمر الحجازي، بتكليف مدير فرع الخبرة القضائية والبحوث درنة الخبير القضائي بإتمام إجراءات فتح عدد من القبور لضحايا الإرهاب في مدينة درنة .

وجاءت هذه الخطوة بعد صدور تكليف النيابة العامة، بفتح عدد من القبور في مدينة درنة، بعد اعتراف العناصر الإرهابية بقتلهم ودفنهم .

وتتكون اللجنة التي تم تكليفها من قبل رئيس الخبرة، مدير فرع الخبرة درنة أيمن قصار،رفقة فريق من الأطباء الشرعيين يتكون من الدكتور عبدالوهاب التركاوي، رئيس مكتب الطب الشرعي بفرع درنة، والدكتور عماد عبدالولي مكتب الطب الشرعي الجبل الأخضر، بإتمام إجراءات فتح عدد من القبور لضحايا الإرهاب في مدينة درنة، وبحضور النيابة العامة وفريق من الهلال الأحمر الليبي .

كم أنه تم تكليف طلال العوكلي مدير مكتب الإعلام بالمركز بالتوثيق الإعلامي بناء على طلب النيابة العامة. (وال – درنة) ع ع

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