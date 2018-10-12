مزاد لبيع الأبقار في محطة القرضابية

أقيم بمشروع محطة القرضابية بجهاز استثمار مياه النهر الصناعي المنطقة الوسطى مزاد علني لبيع عدد من الأبقار المستبعدة وعدد من العجول الرضيعة التي ولدت خلال هذا الأسبوع.

المزاد العلني للأبقار المستبعدة بمحطة الأبقار يتم بين الفترة والأخرى بناء على تقارير من إدارة الإنتاج الحيواني والطبيب البيطري ومكتب الرعاية الصحية بالمحطة بحضور عدد من المواطنين الراغبين في الشراء.

محطة أبقار القرضابية بجهاز استثمار مياه النهر الصناعي واحدة من أهم المحطات التابعة لجهاز استثمار مياه النهر الصناعي بليبيا.

وتحظى المحطة بمتابعة دقيقة من إدارة الجهاز بالمنطقة الوسطى وهو العامل الرئيسي الذي بفضله يعمل مصنع الألبان التابع للمحطة الذي يغذي مدينة سرت بالحليب ومشتقاته.

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