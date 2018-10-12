النيابة العامة تشرع في فتح عدد من القبور لضحايا الإرهاب في درنة

أخبار ليبيا 24 – خاص

كلف مدير عام مركز الخبرة القضائية والبحوث الدكتور عمر الحجازي، مدير فرع الخبرة القضائية والبحوث درنة الخبير القضائي أيمن قصار برفقة فريق من الأطباء الشرعيين بإتمام إجراءات فتح عدد من القبور لضحايا الإرهاب في مدينة درنة.

وقال مدير المكتب الاعلامي بمركز الخبرة القضائية والبحوث طلال العوكلي إن الفريق يتكون من الدكتور عبدالوهاب التركاوي رئيس مكتب الطب الشرعي بفرع درنة، و الدكتور عماد عبدالولي مكتب الطب الشرعي الجبل الأخضر.

وأضاف العوكلي أن إجراءات فتح القبور تمت بحضور النيابة العامة، وفريق من الهلال الأحمر الليبي، وإلى الآن لم يتم الكشف عن أية أسماء تخص ضحايا الإرهاب.

وكانت القوات المسلحة قد عثرت على عدد من القبور الجديدة في غابة أبو مسافر بمدخل المدينة الغربي، التي كانت تحت سيطرة الجماعات الإرهابية طيلة أربع سنوات .

وأشارت عناصر الجيش إلى أن هذه المقابر تعود لعدد من المفقودين الذين اغتالتهم عناصر المجموعات الإرهابية، مطالبين الأهالي بعدم الدخول إلى الغابة المزروعة بألغام أرضية وضعها الإرهابيون قبل هروبهم.

تجدر الإشارة إلى أن غابة أبو مسافر التي تم العثور على المقبرة بها كان يتخذها عناصر تنظيم داعش الإرهابي معسكر تدريب لهم .

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