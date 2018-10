أصدر وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني “عثمان عبدالجليل” قراراً بإلغاء امتحان اللغة الإنجليزية لطلبة إتمام الشهادة الثانوية “الدور الثاني” للقسم الأدبي بلجنة القانون والشريعة – مراقبة تعليم العجيلات.

وجاء قرار الوزير عقب ما عرضه رئيس اللجنة المركزية للإشراف على امتحانات الشهادة الثانوية “الزاوية تجمع العجيلات”.

وذكر القرار أن تحديد موعد الامتحان ومكانه سيأتي من خلال قرار لاحق.

