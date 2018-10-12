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المجعري: الشركة الافريقية الليبية تتعافى مالياً

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال عضو مجلس إدارة الشركة الإفريقية الليبية الجوية القابضة خليل المجعري أنه منذ استلام مجلس إدارة الشركة القابضة مهامه سعينا لحل توافقي لمواجهة مشاكل الشركة ، إلا أننا بوفق بذلك بسبب الأحكام القضائية الصادرة .

وبيّن خلال حديثه لبرنامج ملفات اقتصادية ، الذي بثته قناة ليبيا ، الخميس ، أنهم اضطروا للسير بمسارين ، الأول إعادة النظر بالقرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي، والثاني يتولى المجلس الحالي مهامه لحين تشكيل مجلس جديد .

وأشار إلى أنه لا صحة لما قيل وتردد عن وضع الشركة المالي المتردي، موضحا أنها تتعافى، وأن وضعها الحالي يسمح بتغطية مصاريفها ولا مشكلة في ذلك . كما وشدد على أن الشركة تحتاج لمبلغ 2 مليون و 100 ألف للقيلم بأعمال الصيانة للعديد من طائرتها المتواجدة بعدد من المحطات.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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