وفاة القنصل الليبي في اليونان

أكد مصدر بالسفارة الليبية في اليونان وفاة القنصل الليبي العارف عبد النبي الحرش العقوري إثر «سكتة قلبية».

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» الجمعة «إن إجراءات نقل جثمان القنصل الليبي العارف الحرش إلى بنغازي سوف تستغرق يومين على أقل تقدير نظراً لضرورة عرض الجثمان على الطبيب الشرعي يوم الأثنين المقبل».

ووفقًا للمصدر فإن السفارة الليبية أقامت مراسم عزاء القنصل الليبي العارف الحرش في مسجد المدرسة الليبية بالعاصمة اليونانية أثينا.

وأشار المصدر إلى أن القنصل الليبي في اليونان العارف الحرش من مدينة بنغازي متزوج وله 3 بنات وولد.

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