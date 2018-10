تونس وفرنسا يجددان دعمهما لـ«سلامة» من أجل استقرار ليبيا

المتوسط:

أعلنا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ونظيره الفرنسي “إيمانويل ماكرون، تجديد دعمهما لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة من أجل استقرار البلاد.

وشدد الرئيسان في لقاء على هامش القمة السابعة عشرة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية بالعاصمة الأرمينية “يريفان”، شددا على ضرورة دفع المسار السياسي الشامل وتسريع التوافق بين مختلف الأطراف الليبية بما يضمن تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد.

