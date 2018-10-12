بالفيديو | شاهد لحظة القبض على البحارة الإيطاليين داخل المياه الليبية وجلسة التحقيق معهم

ليبيا – أكد ربابنة الجرافتين المضبوطتين أول أمس الأربعاء وجودهما داخل المياه الليبية لحظة إعتقالهما من قبل القوات البحرية التابعة لقوات الجيش قبالة ساحل درنة شرقي البلاد ويبلغ عددهم 13 بحاراً يحملون الجنسية الإيطالية والتونسية .

وبثت قناة ليبيا روحها الوطن الليلة الماضية الخميس لقطات حصرية لبرنامج أكثر الذي يقدمه الاعلامي نبيل الحاج تظهر التحقيقات الاولية مع الطاقم لحظة القبض عليهم والسيطرة على جرافاتهم على بعد 12 ميل من ساحل درنة .

وقال أحد البحارة بأنه لم يكن يعلم بقرار السلطات الليبية بشأن حظر الملاحة فى المنطقة الساحلية المقابلة لمدينة درنة على إعتبارها منطقة عمليات عسكرية مغلقة منذ إنطلاق الحرب على التنظيمات الارهابية هناك مؤكداً أيضاً بأن حكومة بلاده لم تعلمه بذلك .

وكشف أحد طواقم البحرية الليبية الربان أحمد الكاسح بأن هذه السابقة الاولى من نوعها لهاتين الجرافتين الامر الذي سيكون من حسن حظ طاقمها كون القانون البحري الدولي ينص على عدم المعاقبة من المرة الاولى والقيام عوضاً عن ذلك بالتنبيه وفرض غرامات مالية .

ومن جانبه أكد ضابط روى ضابط الهندسة في الزورق “المرقب” الرائد فرحات بوعقاب الذي نفذ عملية القبض بأن الجرافتين الايطاليتين كانتا داخل المياه الليبية وتمارس اللصوصية فى منطقة تعرف بأنها حوض لعيش وتكاثر رخويات ” الجمبري ” .

وأكد بوعقاب بأن هذه المنطقة هي ذاتها التي حاولت قوتهم فيها ضبط جرافات إيطالية مارست التلصص داخل المياه الليبية فى نوفمبر الماضي ولكن دون جدوى بسبب وجود فرقاطة عسكرية إيطالية فى المكان كانت توفر لهم الحماية .

ومن جهته أعلن رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي أن السلطات الليبية وافقت على الإفراج عن قاربي صيد وطاقمهما 13 بحارا يتبعان لبلدة ماتزارا دي فاللو بإقليم صقلية بعد إحتجازهما قبل يومين من قبل السرية البحرية المقاتلة التابعة للقطاع البحري سوسة وإقتيادهما إلى ميناء رأس الهلال شرق ليبيا.

كونتي قال في تصريحات لوكالة “آكي الإيطالية” إن حكومته تلقت تأكيداً بأن زورقي الصيد “Matteo Mazzarino، Aphrodite Pesca” اللذان احتجزتهما من قبل السرية البحرية المقاتلة قد تمّ منحهما الإذن بالعودة إلى إيطاليا.

واضاف كونتي في تصريح للصحفيين خلال زيارة لإريتريا قائلاً: “يمكن لمواطنينا العودة إلى ديارهم، نحن لم نتركهم أبدا لوحدهم وسعينا باستمرار على تجاوز هذا الوضع الذي هم فيه”.

المرصد – متابعات

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