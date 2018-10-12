مقتل آمر معسكر «النعام» في اشتباك مسلّح شرق طرابلس

أكد مصدر أمني من طرابلس، وقوع اشتباكات بين مجموعات مسلحة فجر اليوم الجمعة، قرب منطقة بئر الأسطى ميلاد شرقي العاصمة، ما أدى إلى مقتل قيادي «ميليشياوي» يدعى صالح قبقوب الملقب بـ« تشيني».

وأضاف المصدر في اتصال بـ«بوابة الوسط» أن عناصر مما يعرف بـ«كتيبة الضمان» ومقرها تاجوراء، اشتبكت مع المجموعة المسلّحة التي تسيطر على معسكر«النعام» ببئر الأسطى ميلاد، وقتلت آمره قبقوب، وسيطرت على المعسكر.

وأوضح المصدر، أن قبقوب الذي جرى ضمه إلى وزارة الداخلية، ومنحت له رتبة ملازم، هو شخص معروف بارتكاب أعمال سطو وخطف مقابل الفدية، فيما سمع سكان في المنطقة نفسها أصوات إطلاق نار في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة…

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