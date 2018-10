المتوسط:

طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، باتخاذ إجراءات رادعة تجاه الشركات والمتورطين في محاولات سرقة النفط الليبي.

وأوضح “صنع الله”، في تصريحات صحفية، أن التعاقد على النفط الخام بطريقة غير شرعية يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي على حد تعبيره.

