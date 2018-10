منتخب ليبيا للركبي يشارك في البطولة العربية بالقاهرة

المتوسط:

غادر منتخب لبيبا للركبي إلى جمهورية مصر العربية، مساء أمس الخميس، وذلك للمشاركة في البطولة العربية الرابعة التي ستقام بجمهورية مصر العربية .

وتقام البطولة تحت شعار “نلعب لنتحد” خلال يومي الثاني عشر والثالث عشر من شهر أكتوبر بالمركز الأولمبي بالمعادي بالعاصمة المصرية القاهرة .

هذا وستكون هناك منافسة بين المنتخبات العربية المشاركة من الدول، المنتخب الإماراتي، والمنتخب الليبي، والمنتخب الأردني، والمنتخب السوداني، والمنتخب العراقي.

