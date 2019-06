اغتيال ضابط بالقوات المسلحة رمياً بالرصاص فى طرابلس

المتوسط:

أكد عدد من ضباط القوات المسلحة التابعة للقيادة العامة ورئاسة الأركان، مقتل زميل لهم رمياً بالرصاص على يد مجهولين فجر اليوم الجمعة في مقر إقامته بمدينة طرابلس بعد عودته لها.

وتشير المصادر الصحفية والعسكرية إلى أن المبروك كان أحد العناصر النظامية التابعة لإدارة الشرطة العسكرية والسجون بالقوات المسلحة وقد شارك إضافة لمعارك بنغازي ضد مجالس الشورى وتنظيم داعش فى معارك إسترداد ” الهلال النفطي ” من قوات جضران وسرايا الدفاع والمتحالفين معهم من المعارضة التشادية .

وأكدت المصادر، أن عودته الى العاصمة كانت بغرض زيارة عائلته فيما لم يصدر أي تعليق رسمي بعد من أي جهة فى طرابلس حول الواقعة.

ومن جهته، أكد النقيب محمد فرج أبوخزام الضابط فى إدارة التوجيه المعنوي برئاسة الاركان العامة التابعة للقيادة العامة مساء اليوم الجمعة أن المبروك كان أحد أبناء طرابلس الذين قارعوا الارهاب فى بنغازى طيلة الحرب حتى تم تحريرها من الجماعات الإرهابية على إختلاف مسمياتها .

وأضاف بوخزام : ” الرائد المبروك عاد إلى أهله ولكن الإرهاب المندس فى العاصمة تمكن من الغدر به فأرداه شهيداً ، ولكن حق الرجال لن يضيع بإذن الله أينما كانوا ” .

