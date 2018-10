ختام دورة تدريبية لموظفي إدارة مطار بنينا العالمي

المتوسط:

اختتمت أمس الخميس، في مقر إدارة مطار بنينا، الدورة التدريبية لموظفي إدارة المطار، والتي انطلقت يوم الأحد الماضي، وأشرفت عليها منظمة المعرفة للتعليم والتعلم.

وتأتي هذه الدورة في إطار تنفيذ صناعة 1000مدرب داخل القطاع العام الليبي، وتنفيذا للبروتوكول المعرفي التدريبي الموقع بين مصلحة المطارات، وإدارة تنمية الموارد البشرية والتدريب، بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وجاءت الدورة بإدارة الأستاذ احمد الكلوش، ومشتملة على العديد من الحقائب التدريبية وهي :

– مهارة إعداد التقارير الإدارية.

– التخطيط الإستراتيجي.

– الاحتياج التدريبي.

– إعداد الميزانية.

