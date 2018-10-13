المريمي: تصريحات عقيلة حول التصويت على قانون الاستفتاء جرى تحريفه

قال المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي إن تصريحات رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى إلى مركز الاداء الاستراتيجي التي نشرت أمس الخميس حول قانون الاستفتاء وتعديل الاعلان الدستوري، جرى تحريفها من قبل «بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي».

وأوضح المريمي، أن عقيلة قال:«إن قانون الاستفتاء تم اقراره من قبل مجلس النواب، في جلسة طارئة رسمية، وحول تعديل الاعلان الدستوري، قال إن عددا من النواب تجاوز 120نائبا، قاموا بالتوقيع على وثيقة تفاهم لاقرار تعديل الاعلان الدستوري من أجل تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء والمتعلقة بالدوائر الانتخابية الثلاثة على مستوى ليبيا، وذلك من خلال جلسة رسمية لمجلس النواب يتم التصويت على إعلان التعديل الدستوري الجديد خلال جلسات مجلس النواب القادمة، والتى يتوفر فيها نصاب لتعديل الاعلان الدستوري».

وفيما يلي إجابة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، كما نشرها حرفيا مركز الاداء الاستراتيجي:

«س – هناك من ينتقد التصويت على عقد جلسة لمناقشة تلك المسألة التي ذكرتها والمتعلّقة بقانون الاستفتاء وبتعديل الدستور من خلال الفيسبوك أو الاتصال المباشر، هل ترى أن هذا الإجرء قد يتناقض مع اللائحة الداخلية لعمل وتنظيم التصويت بالبرلمان؟ وبالتالي تواجهون مشكلة قانونية إجرائية اخرى؟

ج – لا، هناك خلط. ما حدث ليس تصويت ولم يكن هناك تصويت أصلاً، بل ما حدث هو تقديم مقترح ووافق عليه عدد من النّواب، وهو قد قدّم كتابيّاً ويجوز أن يقدّم حتّى شفوياً وهذا شيء دارج في رعف البرلمانات وليس بالأمر الغريب، أمّا مسألة التصويت على قانون الاستفتاء أو التعديل الدستوري فهي لا تتمّ إلّا من خلال إبداء النواب بمختلف توجّهاتهم ورؤاهم ضمن قاعة البرلمان.

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