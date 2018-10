المتوسط:

أعتمد وزير خارجية الوفاق محمد سيالة، أورقوالسفير الجديد للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “آلن بوجيا”.

وقالت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الخميس، إن السفير الجديد قدم أوراق اعتماده لسيالة تمهيدا لتقديمها إلى السراج لاحقا.

وأكد السفير بوجيا خلال لقائه بسيالة أن موغريني طلبت منه العمل على استئناف عمل بعثة الاتحاد الأوروبي بطرابلس في أقرب فرصة ممكنة.

The post «سيالة» يعتمد أوراق سفير جديد للاتحاد الأوروبي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية